Самолет ВВС Колумбии с более чем 100 военными на борту потерпел крушение (видео)

На юге Колумбии произошло одно из самых крупных авиационных происшествий за последние годы: военно-транспортный самолет Hеrcules Военно-воздушных сил страны потерпел крушение вскоре после взлета из Пуэрто-Легисамо, в департаменте Путумайо. На борту находились военные, которых перевозили для ротации в региональных подразделениях. Сообщается о выживших, однако точное число жертв пока неизвестно, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Кадр из видео

Министр обороны Колумбии Педро Санчес в социальной сети Х выразил глубокую скорбь и подтвердил факт катастрофы. «Самолет Hеrcules потерпел трагическое крушение при взлете, перевозя военнослужащих наших сил безопасности», — отметил он, добавив, что на месте происшествия уже работают военные подразделения, а причины крушения продолжают расследоваться.

Сотни военных на борту и первые данные о выживших

По информации колумбийских СМИ, на борту самолета находились примерно 100–125 человек. Телеканал Caracol уточнил, что речь идет о 11 членах экипажа и 114 военнослужащих, хотя официального подтверждения этих цифр пока нет. Infobae сообщило, что самолет перевозил как минимум два взвода — около 60–100 человек. BlueRadio отмечает 110 военнослужащих на борту. Предварительные данные властей подтверждают, что по меньшей мере 20 военнослужащих выжили, информация о других пассажирах уточняется.

Предварительные причины катастрофы

Согласно Caracol, самолет столкнулся с трудностями при выполнении маневра после взлета: Hеrcules не смог набрать необходимую высоту. Воздушное судно перевозило военнослужащих 27-й бригады в рамках регулярной ротации войск в Путумайо. Дополнительно СМИ сообщают, что масштаб катастрофы мог увеличиться из-за возможного взрыва боеприпасов, находившихся на борту у солдат.

Исторический контекст: авиация в Колумбии под наблюдением

Трагедия в Пуэрто-Легисамо вызывает тревогу и вспоминает недавние инциденты. В конце января текущего года пассажирский самолет Beechcraft 1900 разбился в Колумбии, унеся жизни всех 15 человек на борту, включая действующего члена палаты представителей Диогенеса Кинтеро Амайю и кандидата Карлоса Сальседо. Эти события подчеркивают необходимость усиления мер безопасности при полетах в сложных географических и климатических условиях, а также на маршрутах с интенсивным военным присутствием.

Военные на месте крушения и расследование продолжается

Сейчас на месте трагедии работают спасательные и военные подразделения, проводятся поисково-спасательные операции и расследование обстоятельств аварии. Министр обороны подчеркнул, что приоритетом является помощь выжившим и выяснение всех деталей катастрофы. Информация о числе погибших и состоянии оставшихся военнослужащих будет уточняться по мере продвижения операции и расследования.