«Запасайтесь водой!»: В МАЭКе назвали фейком рассылку о прекращении подачи воды в Актау

В пресс-службе комбината сообщили, что предприятие работает в штатном режиме и отключение воды не планируется, передаёт Lada.kz .

Жители Актау распространяют в мессенджерах сообщение об аварии, в результате которой, якобы, город останется без воды.

Запасайтесь питьевой водой! Серьёзная авария, - говорится в рассылке.

В пресс-службе предприятия прокомментировали сообщение.