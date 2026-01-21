«Запасайтесь водой!»: В МАЭКе назвали фейком рассылку о прекращении подачи воды в Актау

В пресс-службе комбината сообщили, что предприятие работает в штатном режиме и отключение воды не планируется, передаёт Lada.kz.
Жители Актау распространяют в мессенджерах сообщение об аварии, в результате которой, якобы, город останется без воды.
Запасайтесь питьевой водой! Серьёзная авария, - говорится в рассылке.
В пресс-службе предприятия прокомментировали сообщение.
«МАЭК» работает в штатном режиме, никаких отключений воды не планируется, - сообщили на предприятии.
