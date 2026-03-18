Безопасность на Каспии: от маяка к цифровым системам

В казахстанском секторе Каспийского моря навигационная безопасность сегодня обеспечивается ежедневной работой военных гидрографов. Несмотря на цифровизацию, важную роль по-прежнему играет и актауский маяк, сообщает Lada.kz.

Навигация в современном мире - это точные данные, электронные карты и постоянный мониторинг изменений морской среды. В Казахстане этой работой занимается служба гидрографического обеспечения Военно-морских сил. Особую актуальность эта работа приобрела в последние годы из-за снижения уровня Каспийского моря.

Несмотря на развитие цифровых технологий, сохраняют значение и традиционные ориентиры. Актауский маяк, расположенный на крыше жилого дома, остаётся важным навигационным объектом.

Сегодня маяк - не только элемент системы безопасности, но и одна из узнаваемых достопримечательностей города.