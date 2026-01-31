Тепла нет, дом рушится: жители 3 микрорайона Актау бьют тревогу

С начала отопительного сезона жильцы дома №150 в 3 микрорайоне вынуждены мерзнуть в своих квартирах. По словам людей, отопление работает нестабильно, а счета за тепло приходят исправно. Жильцы бьют тревогу, как они отмечают, дом находится в аварийном состоянии и буквально разваливается на глазах. Однако их проблемы остаются без внимания – объект остался без обслуживающей компании. В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию корреспонденту Lada.kz .

Фото автора

По словам жильцов, с начала отопительного сезона они сталкиваются с перебоями в подаче тепла. В квартирах практически нет отопления, и людям приходится мерзнуть.

На сегодняшний день наш дом остался без управления. В течение 16 лет его обслуживала организация КСК «ИП Чапканов», которая своим бездействием довела дом до аварийного состояния. Собрания с жильцами не проводились, текущий ремонт не осуществлялся, а в 2023 году без предупреждения был повышен тариф на обслуживание. На звонки жильцов никто не отвечал, организация лишь требовала оплату и подавала в суд на жильцов. В июле 2025 года на отчетном собрании областного акима руководитель КСК отказался от обслуживания нашего дома, заявив, что он является аварийным и не подлежит ремонту. С тех пор дом остался бесхозным, акимат не может найти управляющую компанию, готовую его обслуживать. Пока ведутся коммунальные игры, мы, жильцы, вынуждены мерзнуть в собственных квартирах, - рассказали горожане.

Жильцы жалуются на многочисленные проблемы в доме:

Кровля течет, в результате чего пострадали восемь квартир на третьем этаже, при дождливой и снежной погоде в квартирах происходят потопы. Лестничные пролеты обшарпаны, ремонта нет, а потолки третьего этажа разрушаются, видна арматура плит перекрытия, что создает угрозу их падения. Теплоузел и трубы отопления ржавые, в подвале постоянно стоит вода, что вызывает неприятный запах и появление насекомых. Отопление не работает на должном уровне, задвижки в теплоузле требуют замены. К отопительному сезону 2025-2026 годов жильцы самостоятельно проводили подготовку дома, выполняя мелкий ремонт и запуск системы отопления. На галереях дома висят провода и обрывки кабелей, при этом КСК «ИП Чапканов» брал оплату с компаний мобильной связи и интернет-телевидения за эксплуатацию крыши и галерей, где установлено их оборудование, но соответствующего порядка обслуживания не обеспечивал.

Люди говорят, что из-за аварийного состояния коммуникаций в квартирах начала появляться плесень.

В квартирах развилась плесень, и это уже не просто неприятность – это реальная угроза жизни и здоровью наших детей. Каждый день они дышат воздухом, заражённым грибком, власти города не принимают никаких мер. Мы боимся за здоровье наших малышей и не знаем, как защитить их в этих условиях, - рассказали проживающие.

Редакция обратилась за комментарием в Актауский городской акимат с вопросом о том, осведомлены ли власти о проблемах жильцов данного дома. В администрации подтвердили, что в настоящий момент объект действительно не имеет обслуживающей организации.

Многоквартирный жилой дом №150 в 3 микрорайоне состоит из 30 квартир. Согласно Закону РК «О жилищных отношениях» части объекта кондоминиума: кровля, козырьки, чердаки, подъезды, коридоры, инженерные сети, фасад, технические этажи – являются общим имуществом дома. Общее имущество собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома принадлежит им на праве общей долевой собственности, и расходы по его содержанию и ремонту несутся собственниками пропорционально занимаемой площади. Собственники жилых и нежилых помещений многоквартирного дома обязаны участвовать в расходах на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, обеспечивать сохранность общего имущества и несут бремя расходов на его содержание, - заявили в власти.

Также в акимате подчеркнули, что со стороны жилищной инспекций ведутся переговоры с обслуживающими организациями для временного назначения.

От автора: Ситуация выглядит предельно цинично, пока дом находился в относительно удовлетворительном состоянии, КСК охотно занималось его обслуживанием и исправно собирало деньги с жильцов. При этом в ремонт и модернизацию дома почти не вкладывалось ни средств, ни усилий. В результате бездействия объект был доведен до аварийного состояния. И как только дом перестал приносить прибыль, КСК попросту отказалось от него, оставив людей один на один с разрушающимися стенами, холодом и плесенью. Сегодня жильцы расплачиваются собственным здоровьем за годы чужого равнодушия.

Это уже не первый случай, когда организация КСК «ИП Чапканов» отказывается от обслуживания дома. В разгар зимы 2025 года компания отказалась от дома №148 в 3 микрорайоне. В результате люди остались без управляющего, без поддержки ЖЭКов и с аварийными коммунальными коммуникациями. Люди самостоятельно собирали деньги, делали тепловой узел и частично канализацию.