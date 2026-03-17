Три микрорайона Актау остались без электричества

В Актау произошло частичное отключение электроэнергии в 5, 6 и 7 микрорайонах, передает Lada.kz.

О перебоях с электроснабжением сообщили жители. По их словам, свет пропал внезапно.

В энергоснабжающей организации АУЭС прокомментировали ситуацию:

«Частичное отключение электроэнергии в 5, 6 и 7 микрорайонах. Аварийная бригада взяла работу в обработку», — сообщили в компании.

В настоящее время специалисты устраняют причины отключения. Сроки восстановления электроснабжения не уточняются.