Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
18.03.2026, 09:49

Дом с чёрной плесенью: жильцы новостройки в Актау жалуются на нарушения при строительстве

Коммунальная жизнь 0 4 345 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №92 в 3 микрорайоне Актау. По их словам, несмотря на более чем двухлетнее проживание в новостройке, застройщик так и не привёл дом в надлежащее эксплуатационное состояние. Жильцы заявляют о множестве серьёзных проблем в доме, главной из которых стала плесень. 

 

Коллаж автора

Речь идёт о новом жилом комплексе «Адлет», расположенном в 3 микрорайоне.

По словам жильцов, несмотря на то что они проживают в доме уже более двух лет, объект до сих пор не доведён до надлежащего состояния эксплуатации.

Застройщиком дома является компания «KazTolMar Company», которая на протяжении длительного времени ненадлежащим образом исполняет свои обязательства. «В результате нарушаются наши жилищные права и создаются небезопасные условия для проживания», - говорят жильцы новостройки.

Одной из главных проблем люди называют плесень в квартирах. Жильцы борются с ней, но она постоянно возвращается.

Дом не утеплён надлежащим образом. Стены и потолки имеют пониженную температуру, в результате чего образуется конденсат и плесень в жилых помещениях. Практически в каждой квартире имеется плесень, создавая угрозу для здоровья проживающих. У нас постоянно сырость, чёрная плесень на стенах, окна продувает. Зимой в квартирах холодно, несмотря на все попытки утеплиться самостоятельно. В 2024 году мы неоднократно обращались к застройщику с жалобами на образование плесени. В ответ застройщиком была установлена принудительная вентиляционная система, но она работает с повышенным уровнем шума практически в течение всего дня, создавая дискомфорт для проживания, при этом проблема повышенной влажности и образования плесени не устранена. Плесень очень опасна: она может вызывать аллергии, заболевания дыхательных путей и в целом ухудшать здоровье. Мы очень переживаем за своих детей, но вынуждены жить в таких условиях, - жалуются жители.

Люди жалуются, что плесень появилась везде: на стенах и даже на мебели.

Чем бы я ни отмывала эту плесень, она всё равно появляется каждый раз, да ещё и разрастается. Это невыносимо - я и мои дети этим дышим, а ведь она очень опасна для здоровья. Зимой, когда холодно, стены в доме постоянно сырые, словно после потопа, — рассказала одна из жительниц дома.

Жильцы также отмечают, что застройщик отказывается признавать строительные недостатки, связывая возникшие проблемы с действиями самих владельцев квартир.

Вместо того чтобы устранить причины образования конденсата и плесени, сделать надлежащее утепление дома, застройщик перекладывает ответственность на нас, жильцов, утверждая, что проблемы возникли якобы из-за отсутствия кухонных вытяжек и неправильного ремонта в квартирах, - говорят жильцы.

По словам жителей, плесень - это далеко не единственная проблема. Застройщик также не выполнил благоустройство придомовой территории: отсутствуют детская площадка, мусорные контейнеры и оборудованная зона для сбора ТБО, нет лавочек у подъездов, а брусчатка так и не уложена.

Мы живём как на стройке. Двор не благоустроен, детям негде играть, — возмущаются люди.

По проекту во дворе дома должна была быть зона отдыха с детскими качелями и скамейками.

Журналист редакции побывал во дворе дома и на месте убедился, что двор необустроен и не облагорожен, и никаких признаков детской площадки там нет.

Серьёзные вопросы у жильцов вызывает и отсутствие газоснабжения. Несмотря на то, что дом фактически заселён более двух лет, газ так и не проведён. Кроме того, здание до сих пор не сдано в биллинг, что, по словам собственников, мешает корректному начислению коммунальных услуг.

Кроме того, по словам жителей, застройщик не организует полноценное обследование здания с привлечением профильных специалистов и не составляет акт выявленных дефектов. Система отопления, по словам жильцов, также находится в неудовлетворительном состоянии. Часть работ людям пришлось выполнять за свой счёт, однако это не решило проблему низкой температуры в квартирах.

Отдельной проблемой остаётся отсутствие органа управления домом. Как утверждают жильцы, застройщик уклоняется от содействия в создании ОСИ или КСК, перекладывая эту обязанность на собственников.

Наш дом не берёт на обслуживание ни одна управляющая компания, а застройщик не помогает решить этот вопрос. Сейчас мы самостоятельно ведём переговоры с обслуживающей организацией, и, если всё сложится удачно, наш дом возьмут на обслуживание, — отмечают жильцы.

Наиболее тревожным сигналом для жильцов стало заявление застройщика о возможном банкротстве.

Нам прямо сказали, что утеплять дом не будут, а компания может подать на банкротство, чтобы списать все обязательства, — утверждают жители.

Жильцы рассказывают, что неоднократно обращались в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, городскую жилищную инспекцию и городской отдел архитектуры и градостроительства», однако в ответ получали лишь формальные отписки.

Мы требуем, чтобы власти провели внеплановую проверку застройщика. А также, чтобы нам дали правовую оценку законности установки принудительной вентиляции, а также соответствия её параметров санитарным и техническим нормам (уровень шума, эффективность). Требуем установить причины образования конденсата и плесени в доме, - заявляют жильцы.

Помимо этого, собственники квартир требуют обязать застройщика устранить строительные и теплотехнические дефекты, провести надлежащее утепление, исправить нарушения в системе отопления, привести инженерные сети в соответствие с нормативами, завершить благоустройство придомовой территории, организовать газификацию дома, провести обследование с составлением дефектного акта, завершить процедуру сдачи дома в биллинг и обеспечить содействие в создании ОСИ или ином законном способе управления домом.

Жильцы подчёркивают, что ожидают реальных действий от властей, чтобы наконец создать безопасные и комфортные условия для проживания.

Мы просто хотим жить в нормальных условиях, — подытожили жители.

Редакция обратилась в городской акимат с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, будут ли предприняты меры в отношении застройщика. Однако там корреспондента перенаправили в управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК).

В ГАСК руководство проигнорировало вопросы журналиста, поэтому 16 марта был направлен запрос через платформу E.Otinish, однако срок рассмотрения обращения установлен до 10 апреля. Однако, судя по уведомлениям, 17 марта ГАСК переадресовал обращение корреспондента в городской отдел архитектуры и градостроительства, городскую жилищную инспекцию, а также в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

На обращение жильцов дома в ГАСК поступил ответ, что управлением проводится работа по назначению внеплановой проверки.

По словам жильцов, к ним действительно приходила комиссия из ГАСК, все осмотрели и фотографировали, но посоветовали жильцам обратиться в суд на застройщика.

Горожане отметили, что поскольку застройщик не идет на контакт ни с ними, ни с представителями ГАСК, они готовят все необходимое для подачи коллективного заявления в суд.

Редакция также предоставила руководителю компании «KazTolMar Company» возможность высказать свою позицию, однако он отказался от комментариев.

Корреспондент Lada.kz продолжает следить за развитием событий. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Актау растёт число проблемных новостроек. В Мангистауской области по-прежнему не уменьшается число обманутых дольщиков. Особенно тревожит рост случаев незаконного строительства в Актау.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
У меня дом старой постройки, но в квартире так же этой зимой была плесень в спальне у внука из-за того, что отопление было только в половине квартиры, каждое утро вода стекала по входной двери ручьем, ключи все мокрые висели на замке, а сам замок от влаги выходил из строя, пока его не обработала специальной автомобильной жидкостью от ржавчины. Не ждите пока вам что-то сделают, по крайней мере внутри квартиры, плесень это опасно для здоровья. Раствор белизны, она не дорогая и вымыть хорошенько всю плесень. используйте перчатки. Можно раствором медного купороса. побрызгать. Его я в покупала в цветочном магазине, продают для лечения растений. Через 10 дней обязательно повторить обработку. При обработках соблюдайте технику безопасности, используйте средства защиты, респиратор или маска, резиновые перчатки, с открытой форточкой. Проветривайте помещение чаще, чтобы плесень не образовывалась, тем более, что сейчас тепло уже.
18.03.2026, 05:26

