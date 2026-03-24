Несколько микрорайонов остались без электроэнергии в Актау

В Актау произошло частичное отключение электроэнергии в шести микрорайонах, передает Lada.kz .

О перебоях с электроснабжением сообщили жители сразу нескольких микрорайонов.

Без света частично остались жители 14, 15, 29, 29А, «Толкын-1, 2» микрорайонов.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что произошло частичное отключение электроэнергии

Аварийная бригада взяла в работу, - сообщили в ГКП «АУЭС».

В настоящее время специалисты устраняют причины отключения. Сроки восстановления электроснабжения не уточняются.