20.03.2026, 09:38

Казахстан меняет правила техосмотра: что ждёт водителей и СТО с 29 марта

Новости Казахстана

С 29 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила проведения обязательного технического осмотра автомобилей и прицепов. Изменения, утвержденные приказом Министра транспорта от 16 марта 2026 года, направлены на усиление контроля за легитимностью данных о транспортных средствах и повышение прозрачности работы центров техосмотра. Новые нормы касаются как владельцев машин, так и операторов станций технического обслуживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Новые обязанности для операторов ЕИС

Согласно обновлённым правилам, оператор Единой информационной системы (ЕИС) обязан предоставлять операторам технического осмотра следующие услуги:

  • Подключение к единой информационной системе ТО на основании договора;

  • Контроль легитимности сведений о транспортных средствах;

  • Автоматическое выявление и предотвращение выдачи фиктивных диагностических карт.

Таким образом, ЕИС становится ключевым инструментом в борьбе с недобросовестными практиками на рынке технического осмотра.

Строгие запреты для нарушителей

Обновлённые правила прямо запрещают операторам технического осмотра пользоваться услугами ЕИС, если обнаружены нарушения, включая:

  • Отсутствие внесённых данных о транспортном средстве в систему;

  • Несвоевременное уведомление о смене местонахождения центра ТО (в течение 10 рабочих дней);

  • Отсутствие графика проведения ТО на информационном стенде для владельцев автомобилей;

  • Выдача диагностической карты, не соответствующей официальной форме, утверждённой уполномоченным органом транспорта.

Эти меры направлены на то, чтобы минимизировать риск фальсификаций и повысить прозрачность процедуры.

Процесс устранения нарушений

Если нарушения устранены, оператор ТО должен предоставить в ЕИС доказательства исправлений. После подтверждения устранения нарушений оператор вновь получает доступ к функционалу системы.

Это создаёт механизм обратной связи и контрольного надзора, что повышает ответственность владельцев и работников СТО за корректное проведение процедур.

Дата вступления в силу

Новые правила начнут действовать с 29 марта 2026 года. Владельцам транспортных средств и сотрудникам станций технического обслуживания рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями, чтобы избежать проблем при прохождении ТО.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

