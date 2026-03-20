Казахстан меняет правила техосмотра: что ждёт водителей и СТО с 29 марта

С 29 марта 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила проведения обязательного технического осмотра автомобилей и прицепов. Изменения, утвержденные приказом Министра транспорта от 16 марта 2026 года, направлены на усиление контроля за легитимностью данных о транспортных средствах и повышение прозрачности работы центров техосмотра. Новые нормы касаются как владельцев машин, так и операторов станций технического обслуживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Новые обязанности для операторов ЕИС

Согласно обновлённым правилам, оператор Единой информационной системы (ЕИС) обязан предоставлять операторам технического осмотра следующие услуги:

Подключение к единой информационной системе ТО на основании договора;

Контроль легитимности сведений о транспортных средствах;

Автоматическое выявление и предотвращение выдачи фиктивных диагностических карт.

Таким образом, ЕИС становится ключевым инструментом в борьбе с недобросовестными практиками на рынке технического осмотра.

Строгие запреты для нарушителей

Обновлённые правила прямо запрещают операторам технического осмотра пользоваться услугами ЕИС, если обнаружены нарушения, включая:

Отсутствие внесённых данных о транспортном средстве в систему;

Несвоевременное уведомление о смене местонахождения центра ТО (в течение 10 рабочих дней);

Отсутствие графика проведения ТО на информационном стенде для владельцев автомобилей;

Выдача диагностической карты, не соответствующей официальной форме, утверждённой уполномоченным органом транспорта.

Эти меры направлены на то, чтобы минимизировать риск фальсификаций и повысить прозрачность процедуры.

Процесс устранения нарушений

Если нарушения устранены, оператор ТО должен предоставить в ЕИС доказательства исправлений. После подтверждения устранения нарушений оператор вновь получает доступ к функционалу системы.

Это создаёт механизм обратной связи и контрольного надзора, что повышает ответственность владельцев и работников СТО за корректное проведение процедур.

Дата вступления в силу

Новые правила начнут действовать с 29 марта 2026 года. Владельцам транспортных средств и сотрудникам станций технического обслуживания рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями, чтобы избежать проблем при прохождении ТО.