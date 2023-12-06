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ЛАДА.kz » Экология

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 07:17

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Ансамбль домбрстов из Актау завоевал Гран-При на международном конкурсе в Москве

Ансамбль домбристов «Жас Толкын» детской школы искусств имени Абыла Таракулы Актау занял Гран-При на международном конкурсе «Jas Тolqyn», который проходил 3-4 декабря в Москве, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
Конкурс молодых талантов «Jas Тolqyn» является одним из мероприятий, направленных на поддержку одарённых детей и подростков, проживающих в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях в рамках социально-благотворительной деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума в сфере культуры.

Первый этап конкурса проводился дистанционно. Во втором туре приняли участие победители, прошедшие первый этап. На конкурс, который проходил в Москве, были делегированы обладатели Гран-при второго этапа. Третьим туром стал объединяющий культурный форум.

Второй этап конкурса молодых талантов «Jas Tolqyn» впервые прошел в Актау. В конкурсе приняли участие учащиеся Детской школы искусств имени Абыла Таракулы, в результате чего ансамбль домбристов «Жас Толкын» завоевал Гран-При. Этот же ансамбль выступал в Москве и получил главный приз.



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