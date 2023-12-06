Ансамбль домбрстов из Актау завоевал Гран-При на международном конкурсе в Москве

Конкурс молодых талантов «Jas Тolqyn» является одним из мероприятий, направленных на поддержку одарённых детей и подростков, проживающих в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях в рамках социально-благотворительной деятельности Каспийского Трубопроводного Консорциума в сфере культуры.



Первый этап конкурса проводился дистанционно. Во втором туре приняли участие победители, прошедшие первый этап. На конкурс, который проходил в Москве, были делегированы обладатели Гран-при второго этапа. Третьим туром стал объединяющий культурный форум.



Второй этап конкурса молодых талантов «Jas Tolqyn» впервые прошел в Актау. В конкурсе приняли участие учащиеся Детской школы искусств имени Абыла Таракулы, в результате чего ансамбль домбристов «Жас Толкын» завоевал Гран-При. Этот же ансамбль выступал в Москве и получил главный приз.