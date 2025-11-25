Условия нефтяных контрактов по Каспию проверят структуры ООН

Основатель глобального движения Save the Caspian Sea Вадим Ни на восьмом совещании сторон Орхусской конвенции объявил об обращении к международным процедурам ООН по вопросам открытости и прозрачности нефтяных соглашений по Каспию, передает Lada.kz .

Фото автора

По данным Вадима Ни, обращение к международным процедурам ООН стало вынужденным шагом после года безрезультатных попыток раскрыть экологическую часть нефтяных соглашений о разделе продукции (СРП) внутри Казахстана.

В январе текущего года Вадим Ни публично заявил, что продление договоров допустимо только при открытии их экологических условий. Он направил запрос в министерство энергетики Казахстана о предоставлении доступа общественности к экологической информации по СРП и концессионному соглашению по месторождениям Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, но получил отказ. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций отказались рассматривать его иск в отношении минэнерго о раскрытии условий СРП, фактически заблокировав возможность добиться прозрачности с использованием юридических механизмов на национальном уровне. После этого обращение по делу было направлено в международные механизмы, включая Специальные процедуры Совета ООН по правам человека и Комитет по вопросам соблюдения Орхусской конвенции.

Мы год пытались действовать по казахстанским законам – направляли запросы, добивались мер, обращались в госорганы и суд, но упёрлись в стену секретности вокруг экологических условий нефтяных соглашений. Наше право на доступ к информации и её судебное обжалование так и не было обеспечено, поэтому мы обратились к международным механизмам Орхусской конвенции и Совета ООН по правам человека. Отказ раскрыть экологические условия нефтяных контрактов – прямая угроза Каспийскому морю и правам миллионов людей, живущих в Казахстане, - прокомментировал Вадим Ни.

Напомним, основатель движения говорил о невозможности получения вышеназванных данных еще в августе текущего года в рамках медиафорума «Голос Каспия».