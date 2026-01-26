18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 09:06

Кто на озере живет? В Актау провели учет птиц на Караколе

Экология 0 3 011 Ольга Максимова

В части Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника был проведён 60-й Международный зимний учёт водоплавающих и околоводных птиц (International Waterbird Census, IWC). Об этом сообщает Мангистауский региональный экологический совет, передаёт Lada.kz.

Фото участников учета
Фото участников учета

В учётных работах на озере Караколь приняли участие члены экологического отряда «Қаракөл сақшылары» («Хранители озера Караколь») и волонтёрского клуба «Эколидер». Работы проводились под руководством представителей республиканского общественного объединения АСБК – Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия – Бахытгуль Жаксылыковой и Адильбека Козыбакова. В учёте также участвовали заместитель директора Устюртского государственного природного заповедника Калдыбай Мамаев, старший научный сотрудник Сапаргали Турмагамбет и младший научный сотрудник Жабас Найман.

По итогам подсчёта на озере Караколь зафиксировано ориентировочное количество обитающих птиц: около 200 лебедей-шипунов, 150 лысух, порядка 100 хохотуний, 50 крякв, 18 свиязей, семь лебедей-кликунов, три болотных луня, два орлана-белохвоста и одна серая цапля.

Экоактивисты особо отметили присутствие на водоеме редких и охраняемых видов птиц – лебедя-кликуна и орлана-белохвоста. Эти виды занесены в Красную книгу Казахстана и находятся под особой государственной защитой.

Для справки

Озеро Караколь – важное место остановки перелётных птиц: здесь останавливаются сотни и тысячи птиц во время миграций весной и осенью. Наблюдаются такие виды, как розовые фламинго, лебеди, утки, пеликаны, цапли и множество других водоплавающих и околоводных птиц – более 80 видов, из которых многие занесены в Красную книгу Казахстана.

Караколь расположен примерно в 10-15 км к юго-востоку от Актау. Это искусственный водоём, сформировавшийся в 1960-х годах в результате создания водосборного бассейна для охлаждения и сброса воды с ТОО «МАЭК». Озеро не замерзает даже в самые холодные зимы.

23
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь