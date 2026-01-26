Кто на озере живет? В Актау провели учет птиц на Караколе

В части Каракия-Каракольского государственного зоологического заказника был проведён 60-й Международный зимний учёт водоплавающих и околоводных птиц (International Waterbird Census, IWC). Об этом сообщает Мангистауский региональный экологический совет, передаёт Lada.kz .

Фото участников учета

В учётных работах на озере Караколь приняли участие члены экологического отряда «Қаракөл сақшылары» («Хранители озера Караколь») и волонтёрского клуба «Эколидер». Работы проводились под руководством представителей республиканского общественного объединения АСБК – Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия – Бахытгуль Жаксылыковой и Адильбека Козыбакова. В учёте также участвовали заместитель директора Устюртского государственного природного заповедника Калдыбай Мамаев, старший научный сотрудник Сапаргали Турмагамбет и младший научный сотрудник Жабас Найман.

По итогам подсчёта на озере Караколь зафиксировано ориентировочное количество обитающих птиц: около 200 лебедей-шипунов, 150 лысух, порядка 100 хохотуний, 50 крякв, 18 свиязей, семь лебедей-кликунов, три болотных луня, два орлана-белохвоста и одна серая цапля.

Экоактивисты особо отметили присутствие на водоеме редких и охраняемых видов птиц – лебедя-кликуна и орлана-белохвоста. Эти виды занесены в Красную книгу Казахстана и находятся под особой государственной защитой.

Для справки

Озеро Караколь – важное место остановки перелётных птиц: здесь останавливаются сотни и тысячи птиц во время миграций весной и осенью. Наблюдаются такие виды, как розовые фламинго, лебеди, утки, пеликаны, цапли и множество других водоплавающих и околоводных птиц – более 80 видов, из которых многие занесены в Красную книгу Казахстана.

Караколь расположен примерно в 10-15 км к юго-востоку от Актау. Это искусственный водоём, сформировавшийся в 1960-х годах в результате создания водосборного бассейна для охлаждения и сброса воды с ТОО «МАЭК». Озеро не замерзает даже в самые холодные зимы.