Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн

Пляжи и базы
17.03.2026, 15:56

Солнечные батареи в школах Актау: проект получил авторское право

Экология 0 1 286 Наталья Вронская

Учитель математики Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Кадирбек Даулетов совместно с ученицами 9 класса Айсаной Жангалиевой и Анель Тасмагамбетовой разработали научно-исследовательский проект «Возможности солнечной энергии в Мангистау: сколько энергии мы теряем?». Разработка уже получила авторское право, передаёт Lada.kz.

фото пресс-службы НИШ Актау
фото пресс-службы НИШ Актау

Основная идея проекта - частично обеспечивать школы региона электроэнергией за счёт установки солнечных батарей. По мнению авторов, это позволит существенно сократить расходы на электричество.

Работа над проектом ведётся с сентября. Сейчас команда сосредоточена на расчётах экономической эффективности.

Как отметил Кадирбек Даулетов, Мангистауская область обладает высоким уровнем солнечного излучения, что делает регион перспективным для внедрения подобных решений:

«Мангистауская область является одним из регионов с высоким уровнем солнечного излучения. Кроме того, на территории нашей школы уже установлены солнечные панели. Наблюдая за их результатами, мы предлагаем внедрять такие технологии и в обычных школах. Проект развивается сразу в нескольких направлениях», - рассказал педагог.

Авторы подчёркивают, что на данном этапе ключевая задача - определить, сколько средств потребуется из государственного бюджета для установки панелей, а также рассчитать срок их окупаемости и эффективность при долгосрочном использовании.

Ученица Айсана Жангалиева пояснила, что для практической реализации проекта необходимо доказать его экономическую целесообразность:

«Установленные в нашей школе панели не накапливают энергию. В ходе исследования мы нашли модели с функцией накопления и изучили их характеристики. Такие панели могут работать до 25 лет и особенно эффективны для школ», - отметила она.

В дальнейшем команда планирует провести эксперимент - установить солнечные панели в одной из общеобразовательных школ и оценить результаты на практике. В случае успешных показателей проект могут предложить для внедрения на уровне региона.

Отметим, что ещё в 2019 году в Назарбаев Интеллектуальной школе Актау были установлены солнечные панели, которые работают около 320 солнечных дней в году. Это позволяет учебному заведению экономить до 15–20% электроэнергии.

 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Панели не накапливают энергию!!! По энергоэффективности есть много инфы в сети. Срок окупаемости - 5 лет
17.03.2026, 18:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

