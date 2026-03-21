Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
21.03.2026, 08:44

Километр над уровнем воды: важное объявление опубликовали сотрудники заповедника Устюрт

Экология Ольга Максимова

На территории государственного природного заказника Каракия-Караколь действуют строгие правила, направленные на защиту дикой природы. Об этом напомнили в Устюртском государственном природном заповеднике, передает Lada.kz.

Озеро Караколь. Фото экологов
Озеро Караколь. Фото экологов

Дело в том, что низко летающие летательные аппараты могут беспокоить животных – особенно в местах их массового обитания. Речь идёт о тюленях, диких копытных и стайных птицах.

По закону Казахстана запрещено летать на самолётах, вертолётах и других летательных аппаратах на высоте ниже одного километра над такими территориями. Это правило распространяется и на дроны.

Поэтому в заказнике Каракия-Караколь запуск беспилотников ниже 1 километра находится под запретом.

За нарушение предусмотрена административная ответственность и штрафы.

В заповеднике просят жителей и туристов с пониманием отнестись к этим мерам: даже один запущенный дрон может нарушить покой животных. Соблюдение простых правил помогает сохранить уникальную природу региона.

Напомним, ранее на озере Караколь в ходе зимнего мониторинга было зафиксировано 25 видов пернатых. Из них два вида занесены в Красную книгу Казахстана – орлан-белохвост и лебедь-кликун. Экологи выступают против съемок с дрона обитателей озера. За это в 2021 году оштрафовали блогера.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
в 21м оштрафовали, а потом было много видео. Сомневаюсь, что дрон нанесет ущерб природе. Стройка и сброс канашки на Караколе-нормально?
21.03.2026, 04:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

