Километр над уровнем воды: важное объявление опубликовали сотрудники заповедника Устюрт

На территории государственного природного заказника Каракия-Караколь действуют строгие правила, направленные на защиту дикой природы. Об этом напомнили в Устюртском государственном природном заповеднике, передает Lada.kz .

Озеро Караколь. Фото экологов

Дело в том, что низко летающие летательные аппараты могут беспокоить животных – особенно в местах их массового обитания. Речь идёт о тюленях, диких копытных и стайных птицах.

По закону Казахстана запрещено летать на самолётах, вертолётах и других летательных аппаратах на высоте ниже одного километра над такими территориями. Это правило распространяется и на дроны.

Поэтому в заказнике Каракия-Караколь запуск беспилотников ниже 1 километра находится под запретом.

За нарушение предусмотрена административная ответственность и штрафы.

В заповеднике просят жителей и туристов с пониманием отнестись к этим мерам: даже один запущенный дрон может нарушить покой животных. Соблюдение простых правил помогает сохранить уникальную природу региона.

Напомним, ранее на озере Караколь в ходе зимнего мониторинга было зафиксировано 25 видов пернатых. Из них два вида занесены в Красную книгу Казахстана – орлан-белохвост и лебедь-кликун. Экологи выступают против съемок с дрона обитателей озера. За это в 2021 году оштрафовали блогера.