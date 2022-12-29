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ЛАДА.kz » Происшествия

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:12

Просмотров: 1384

Адвокат пострадавшей от насильственных действий девочки из Актау: Потерпевшая сторона согласна с приговором

Ажар Абдил, адвокат пострадавшей 5-летней девочки, которая была признана жертвой своего тренера по карате, прокомментировала приговор суда. Защитница сообщила, что потерпевшая сторона полностью согласна с тем сроком, который получил осужденный, и считает приговор справедливым.

Фото из доступных источников
По словам Ажар Абдил, вина подсудимого была полностью доказана материалами уголовного дела.

- Специализированным межрайонным судом по уголовным делам оглашен обвинительный приговор в отношении Баландина А., тренера по карате, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. С учетом отсутствия смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждениях исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным лишением права заниматься педагогической (тренерской) деятельностью с детьми. Отмечу, что это максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Потерпевшая сторона полностью согласна с приговором, считает его законным и справедливым, - прокомментировала Ажар Абдил.

Также адвокат поблагодарила коллег.

- Особо хочется отметить высокий профессионализм своего коллеги, адвоката коллегии адвокатов Мангистауской области Өмірболат Радика Сакеновича, слаженную работу личного состава управления полиции Актау, задействованных при раскрытии и расследовании данного преступления, а также прокуратуры Мангистауской области, поддержавшей предъявленное обвинение. Также благодарим руководителя Общественного фонда «Не молчи» Дину Тансари, которая на протяжении всего времени оказывала бесценную поддержку потерпевшим по данному делу, - сказала Ажар Абдил.

Напомним, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Ранее в фонде «НеМолчи.kz» сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении малолетней девочки из Актау.

Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.

Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.



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Комментарии ( 3 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 21:53
OlegVak, Если честно, из всего материала ничего не поняла. Ну ладно, еще в начале этой истории, пока шло следствие, многого не скажешь, но сейчас-то можно уже осветить все обстоятельства? У меня лично сложилось впечатление, что дело...мягко говоря, очень быстрого изготовления.
По данным департамента полиции Мангистау, уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 124 УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) неоднократно».

Все неоднократные действия установлены? Интересно узнать, каким образом? Почему делопроизводство переквалифицировано в другую статью?
На горячую линию фонда «НеМолчи.kz» вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении пятилетней девочки из Актау.


максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера).


В общем, вопросов больше, чем ответов.
Тема не раскрыта, к чему такое освещение событий-не понятно. Напустить побольше туману? Таки-удалось
 
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  • Placida
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 20:28
Какая то не совсем понятная история. Где он совершил эти действия? Прямо на тренировке? Обычно родители приводят и забирают детей, часто присутствуют на тренировках. Как тренеру удалось остаться с ней наедине?
 
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GuF (Посетители) Сегодня, 17:48
4-летней девочки ?? Это не ошибка ??
 
 

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