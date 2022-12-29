Адвокат пострадавшей от насильственных действий девочки из Актау: Потерпевшая сторона согласна с приговором

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По словам Ажар Абдил, вина подсудимого была полностью доказана материалами уголовного дела.
- Специализированным межрайонным судом по уголовным делам оглашен обвинительный приговор в отношении Баландина А., тренера по карате, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. С учетом отсутствия смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждениях исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным лишением права заниматься педагогической (тренерской) деятельностью с детьми. Отмечу, что это максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Потерпевшая сторона полностью согласна с приговором, считает его законным и справедливым, - прокомментировала Ажар Абдил.
Также адвокат поблагодарила коллег.
- Особо хочется отметить высокий профессионализм своего коллеги, адвоката коллегии адвокатов Мангистауской области Өмірболат Радика Сакеновича, слаженную работу личного состава управления полиции Актау, задействованных при раскрытии и расследовании данного преступления, а также прокуратуры Мангистауской области, поддержавшей предъявленное обвинение. Также благодарим руководителя Общественного фонда «Не молчи» Дину Тансари, которая на протяжении всего времени оказывала бесценную поддержку потерпевшим по данному делу, - сказала Ажар Абдил.
Напомним, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Ранее в фонде «НеМолчи.kz» сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении малолетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.
- Специализированным межрайонным судом по уголовным делам оглашен обвинительный приговор в отношении Баландина А., тренера по карате, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней потерпевшей. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела. С учетом отсутствия смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждениях исполнительной системы максимальной безопасности с пожизненным лишением права заниматься педагогической (тренерской) деятельностью с детьми. Отмечу, что это максимальное наказание, предусмотренное санкцией части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера). Потерпевшая сторона полностью согласна с приговором, считает его законным и справедливым, - прокомментировала Ажар Абдил.
Также адвокат поблагодарила коллег.
- Особо хочется отметить высокий профессионализм своего коллеги, адвоката коллегии адвокатов Мангистауской области Өмірболат Радика Сакеновича, слаженную работу личного состава управления полиции Актау, задействованных при раскрытии и расследовании данного преступления, а также прокуратуры Мангистауской области, поддержавшей предъявленное обвинение. Также благодарим руководителя Общественного фонда «Не молчи» Дину Тансари, которая на протяжении всего времени оказывала бесценную поддержку потерпевшим по данному делу, - сказала Ажар Абдил.
Напомним, суд вынес приговор в отношении обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней с использованием беспомощного состояния. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.
Ранее в фонде «НеМолчи.kz» сообщили, что на их горячую линию вечером 3 сентября поступило сообщение по факту сексуального насилия в отношении малолетней девочки из Актау.
Жителя Актау задержали по подозрению в совершении развратных действий в отношении малолетней. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Суд санкционировал арест на два месяца подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней девочки из Актау.
Адвокат потерпевшей из Актау сообщила о завершении расследования дела.