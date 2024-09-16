Массовое отравление детей в Мангистау: все 98 школьников выписаны домой

На сегодняшний день все 98 детей, пострадавших в результате инфекции в Мангистауской области, выписаны домой и взяты на амбулаторный контроль по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

фото ЦОК Мангистауской области

По данным пресс-службы, все 98 детей, пострадавших в результате инфекции в Мангистауской области, получили стационарное лечение в инфекционном отделении областной многопрофильной детской больницы, выписаны домой и взяты на амбулаторный контроль по месту жительства.

Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи и четкой координации всех ответственных органов ситуация в Мангистау полностью стабилизирована и состояние здоровья детей не вызывает опасений, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 6 сентября в медицинские учреждения области с аналогичными симптомами, такими как повышение температуры, жидкий стул, рвота, слабость, обратились 466 учащихся КГУ «Общеобразовательная школа №8» Мунайлинского района. Из них 98 были госпитализированы, в том числе два ребенка прошли лечение в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что результаты лабораторных исследований после отравления школьников в селе Бесшокы в Мангистауской области будут опубликованы 10 сентября.

В школе №8 села Бесшокы учащиеся 1-4 классов первой смены массово отравились в столовой.

Позже была озвучена мера ответственности виновных лиц. Аким области взял ситуацию под личный контроль.

Вскоре в Сети распространилась информация об увеличившемся количестве отравившихся детей. Люди заявили о дефиците спецтранспорта. По данным облздрава, количество отравившихся школьников перевалило за 140 человек.

Инцидент с массовым отравлением в школе №8 Мунайлинского района прокомментировала глава министерства здравоохранения Акмарал Альназарова. В воскресенье, 8 сентября, стало известно, что число отравившихся в Мангистау школьников приблизилось к 300.