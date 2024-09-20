Убийство солдата-срочника в Мангистау: адвокат потерпевшей стороны дал комментарий

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах солдата-срочника Марата Баркулова.

Фото предоставил Айбек Суюндуков.

Редакции Lada.kz партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков сообщил, что он представляет интересы потерпевшей стороны.

Ко мне за защитой обратился отец погибшего солдата, далее между нами был заключен договор на оказание юридической помощи. В настоящее время мной инициируются ряд запросов и ходатайств в адрес органа, ведущего досудебное расследование, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, после ознакомления с которыми будет определена позиция отца погибшего солдата, которого орган досудебного расследования признал в качестве потерпевшего лица. В данное время говорить об иных деталях – преждевременно, - сказал адвокат Айбек Суюндуков.

Также адвокат отметил, что Западным региональным Военно-следственным управлением МВД РК ведется досудебное расследование по статье Убийство (статья 99 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет).

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда.

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Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына.