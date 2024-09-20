Выстрелил в лицо солдату: в Минобороны высказались о действиях офицера

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге 20 сентября 2024 года прокомментировал смерть солдата-срочника после выстрела в лицо на полигоне в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

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Шайх-Хасан Жазыкбаев привел хронологию событий.

Ситуация в Актау произошла вечером. В 21:00 по приказу министра по тревоге был поднят вертолет. Я возглавил комиссию. Проверил все обстоятельства, поговорил с офицером, со всеми солдатами. Возбуждено уголовное дело. Однозначно он виноват. Хотя и говорит, что произошло по неосторожности. Его это не оправдывает в данном случае. Он однозначно понесет наказание по статье Убийство, – заявил спикер.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор.

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда.

Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди солдат-срочников в Мангистау.

Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына.

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах солдата-срочника Марата Баркулова.