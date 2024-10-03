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03.10.2024, 14:53

Мать убитого солдата-срочника в Мангистау просит признать её потерпевшей

Происшествия 0 1 526 Лиана Рязанцева

По уголовному делу потерпевшим признан отец солдата-срочника. Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков сообщил, что мать солдата-срочника просила также признать ее потерпевшей и защищать ее на стадии следствия.

Фото телеканал КТК
Фото телеканал КТК

Редакции Lada.kz партнер адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova» - адвокат Айбек Суюндуков сообщил, что 1 октября 2024 года с ним связалась мать погибшего солдата-срочника и просила также признать ее потерпевшей, и защищать ее на стадии следствия.

Соответствующее обращение в интересах матери солдата-срочника было направлено в Западное региональное Военно-следственное управление МВД РК в тот же день, - сообщил адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков.

Также адвокат рассказал некоторые подробности расследования дела.

На сегодняшний день органом, ведущим досудебное расследование проведен ряд следственных действий, назначены судебные экспертизы, состоящие из проведения исследований и дачи заключения экспертами по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний. Результаты экспертиз помогут органу, ведущему досудебное расследование установить фактические данные, имеющие значение для дела, - добавил он.

По мнению Айбека Суюндукова, в воинских частях в мирное время не должно быть смертей.

Оружие не должно применяться против своих. Служба в армии – в первую очередь священный долг и обязанность каждого гражданина. Во вторую очередь - должна быть привлекательной и пользоваться повышенным спросом и желанием у лиц, достигших призывного возраста, для этого, полагаю, что в армии должна быть обеспечена соответствующая безопасность и повышен престиж и привлекательность, - подытожил он.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области во время сборов на полигоне «Оймаша» произошел  трагический инцидент. Солдат-срочник получил смертельное ранение в голову.  

В Актау прибыл его отец и записал видеообращение. Позже стало известно, что подозреваемого поместили в изолятор. 

Солдат Марат Баркулов, получивший огнестрельное ранение в лицо, незадолго до смерти просил деньги у родных и знакомых. Об этом рассказала мама погибшего Асия Баркулова.

Семья Марата Баркулов также рассказала, что незадолго до смерти он просил деньги у родных и знакомых.

Отец погибшего в Мангистау солдата требует открытого суда. 

 Lada.kz подготовила подборку о других трагических случаях, произошедших среди солдат-срочников в Мангистау.

Отец погибшего в Мангистау солдата не верит в случайную смерть сына. 

Адвокат потерпевшей стороны Айбек Суюндуков поделился информацией о ходе уголовного дела по факту гибели на военных сборах солдата-срочника Марата Баркулова.

Отец убитого солдата в Актау просит привлечь к ответственности медиков.

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