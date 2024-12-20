Три дня молчания о смерти: cовершивший самоподжог в Актау мужчина умер еще 17 декабря

В управлении здравохранения региона только сегодня, 20 декабря, официально подтвердили факт смерти мужчины, совершившего самоподжог у здания областного акимата.

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В управлении здравохранения региона рассказали, что состояние пациента изначально оценивалось крайне тяжелым.

С момента доставления в МОМБ специалистами больницы были осуществлены мероприятия по реанимации пациента: осмотрен реаниматологом, комбустиологом, травматологом, лор-врачом, окулистом, был уложен в противоожоговую кровать, подключен к аппарату ИВЛ, проводилась интенсивная противошоковая терапия. Дополнительно проведены консультации с реаниматологом и комбустиологом из НКЦЭМ г. Астана, рекомендации выполнялись. Но, несмотря на приводимые лечебно-диагностические мероприятия на уровне реанимации, состояние пациента ухудшалось, нарастала клиника интоксикации в последствии обширного ожогового поражения и полиорганной недостаточности. 17 декабря в 08.49 пациент умер, - сообщили в управлении.

Напомним, информация о смерти мужчины, совершившего сапомоджог у здания областного акимата, поступила в редакцию еще 18 декабря утром. На протяжении всего дня журналисты lada.kz пытались связаться с пресс-службой регионального управления здравоохранения, а также с представителями областной больницы. Однако на телефонные звонки и текстовые сообщения реакция отсутствует.

Напомним, инцидент произошел 5 декабря. В акимате области рассказали, что мужчина требовал личного приема у акима региона, однако получил отказ, после чего совершил самоподжог у областной администрации. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, в полиции возбудили уголовное дело. Видео самоподжога появилось в Сети.

Пользователи активно распространяют информацию о том, что мужчина скончался после самоподжога в Актау. Автор рассылки ссылается на издание «Актау Лада». Однако данное сообщение является ложью.

По данным на 6 декабря, состояние пациента оценивалось как крайне тяжелое. Блогеру из Актау Азамату Сарсенбаеву удалось выяснить подробности о пострадавшем мужчине.

Позже сотрудники, работавшие с мужчиной, совершившем самоподжог, объяснили ситуацию произошедшего.