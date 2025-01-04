Стало известно, когда будет готов окончательный отчет по авиакатастрофе в Актау

В министерстве транспорта рассказали, когда будет готов окончательный отчет по крушению самолета возле Актау. Пресс-служба сообщила на запрос редакции ИА «NewTimes.kz» о сроках предоставления отчета по крушению самолета AZAL возле Актау.

Фото из архива Lada.kz

Там сообщили, что расследование авиационного происшествия продолжается с участием всех уполномоченных международных экспертов. Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО будет опубликован через 30 дней с момента авиапроисшествия. При этом, в соответствии с Приложением 13 Комиссия планирует завершить расследование в течение 12 месяцев.

Что касается комментария, опубликованного в информационном агентстве ТАСС, где пишется, что отчет о падении борта AZAL утвердят не позже чем через три года, то в уполномоченном органе уточнили, 36 месяцев или три года – это дата утверждения окончательного отчета по результатам расследования авиационного происшествия (согласно пункта 32 приказа министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №505). Она не превышает 36 месяцев, если не потребуется дополнительных исследований. Но в пресс-службе также сообщили, что эксперты планируют завершить расследование полностью в течение года.

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.

«Черные ящики» из самолета доставили для исследования в Бразилию.