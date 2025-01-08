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08.01.2025, 11:30

Авикатастрофа под Актау: двух граждан Кыргызстана выписали из больницы

Происшествия 0 1 508 Наталья Вронская

Двоих кыргызстанцев, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, выписали из Национального госпиталя. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения Кыргызстана.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По данным ведомства, еще один пострадавший продолжает лечение в отделении нейротравмы. Состояние стабильное, может ходить.

Из Актау их вывезли 30 декабря спецбортом.

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ. 

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау. 

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил. 

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности. 

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.

«Черные ящики» из самолета  доставили для исследования в Бразилию.

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