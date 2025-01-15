Авиакатастрофа под Актау: Лавров попросил не нагнетать обстановку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержимое черных ящиков разбившегося в Актау самолета азербайджанских авиалиний AZAL не подтвердило часть данных из СМИ о катастрофе. Об этом сообщается на сайте rtvi.com .

Фото из архива Lada.kz

Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в прошедшем году призвал «не нагнетать в медийном пространстве атмосферу», используя сведения, которые «по большому счету не подтверждаются информацией с черных ящиков».

По словам главы МИД России, в рамках расследования состоялась специальная встреча в Бразилии.

Мы открыли черные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, - сказал Лавров.

Сергей Лавров, говоря об отношениях России и Азербайджана, заявил, что «они доверительные, президенты регулярно общаются, каких-либо закрытых тем не существует.

У них, у президента России [ Владимира Путина] и президента Азербайджана [Ильхама Алиева], налажена работа по стимулированию правительств на поиск новых взаимовыгодных проектов, - добавил министр.

Напомним, авакатастрофа произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ.

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау.

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил.

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности.

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.