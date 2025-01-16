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16.01.2025, 10:01

Самолет разбился под Актау: следственный комитет РФ назначил комплексную экспертизу

Происшествия 0 4 676 Наталья Вронская

Официальный представитель следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко рассказала о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» близ Актау.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По ее данным, Россия продолжает расследование уголовного дела о крушении самолета Embraer-E190 авиакомпании AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года на территории Мангистауской области.

Следствием налажено взаимодействие с компетентными органами Азербайджанской Республики и Республики Казахстан. Во взаимодействии со специалистами Межгосударственного авиационного комитета изучаются полученные в Бразильском центре расследования и предотвращения авиационных происшествий (SENIPA) данные с самописцев воздушного судна, - сообщается на Telegram-канале следственного комитета РФ.

Также анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.

Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО (противовоздушная оборона – прим. авт.) назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержимое черных ящиков разбившегося в Актау самолета азербайджанских авиалиний AZAL не подтвердило часть данных из СМИ о катастрофе. Кроме того, стало известно, что информация с бортовых самописцев прибыла в Казахстан.

Трагедия произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ. 

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау. 

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил. 

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности. 

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
в казахстане рулят все даже слабенькая турция, кроме России и самих казахов.))))))
17.01.2025, 07:22
velldr
velldr
Речь идет о расследовании и уголовном деле на територии РФ. Так что действительно - Россия, по этой статье в нашей стране не рулит. Тут говорится лишь о взаимодействии трёх стран.
16.01.2025, 16:01
Базелик
Базелик
Aqtau_2023 Во первых Россия пишется с большой буквы! Во вторых в нашей стране уже не чем, да и не кем рулить! Всё разрушено, украдено, продано.
16.01.2025, 12:12
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему россия постоянно рулит в нашей стране и указывает что делать.
16.01.2025, 10:01
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