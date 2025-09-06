На битумном заводе в Мангистау произошло возгорание

Қазақ тіліне аудару

Утром 6 сентября на заводе ТОО «Caspi Bitum» в Актау произошло возгорание на подводящей трубе к атмосферной колонне, передает Lada.kz по информации пресс-службы компании.

стоп-кадр из видео @911_aktau

Сигнал о пожаре поступил в 08:05. Уже к 08:32 очаг возгорания был полностью ликвидирован стационарной системой пожаротушения предприятия. В тушении также принимали участие дежурные расчёты ТОО «Семсер-Өрт Сөндіруші» и городская пожарная служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в компании, возгорание удалось быстро локализовать, благодаря чему обошлось без разрушений, ущерба и пострадавших. Производственный процесс предприятия не нарушен.