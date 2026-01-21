Продавал без лицензии: в магазине в Актау изъяли весь алкоголь

В Актау выявили и наказали владельца магазина, продававшего спиртные напитки без лицензии, передаёт Lada.kz со ссылкой на управление полиции города.
В одном из магазинов во 2 микрорайоне выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.
Вчера, 20 января, в придомовом магазине выявлен факт хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Вся алкогольная продукция изъята, - сообщили в полиции.
По данным ведомства, хозяин магазина привлечён к административной ответственности.
Владелец магазина привлечён к ответственности по статье 463 КоАП РК («Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления»). Материалы дела будут переданы в суд, - отметили в полиции.
Согласно статье, владельцу магазина грозит штраф.
Из статьи следует, что штрафы устанавливаются в следующих размерах:
Отмечается, что штраф может сопровождаться конфискацией предметов или орудий совершения административного правонарушения. При ведении предпринимательской или иной деятельности без лицензии дополнительно применяется конфискация дохода (дивидендов), денежных средств и ценных бумаг, полученных в результате административного правонарушения.
Напомним, в 2025 году незаконную продажу алкоголя выявили в магазине «Алихан» в 32В микрорайоне Актау. На индивидуального предпринимателя был составлен протокол по части 1 статьи 463 КоАП РК.
