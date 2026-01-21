Продавал без лицензии: в магазине в Актау изъяли весь алкоголь

В Актау выявили и наказали владельца магазина, продававшего спиртные напитки без лицензии, передаёт Lada.kz со ссылкой на управление полиции города.

Кадр видео

В одном из магазинов во 2 микрорайоне выявлен факт незаконной реализации алкогольной продукции.

Вчера, 20 января, в придомовом магазине выявлен факт хранения и реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии. Вся алкогольная продукция изъята, - сообщили в полиции.

По данным ведомства, хозяин магазина привлечён к административной ответственности.

Владелец магазина привлечён к ответственности по статье 463 КоАП РК («Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления»). Материалы дела будут переданы в суд, - отметили в полиции.

Согласно статье, владельцу магазина грозит штраф.

Из статьи следует, что штрафы устанавливаются в следующих размерах:

для физических лиц — 15 месячных расчётных показателей или 64 875 тенге;

для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 25 месячных расчётных показателей или 108 125 тенге;

для субъектов среднего предпринимательства — 40 месячных расчётных показателей или 173 000 тенге;

для субъектов крупного предпринимательства, филиалов банков‑нерезидентов, филиалов страховых и перестраховочных организаций‑нерезидентов, а также филиалов страховых брокеров‑нерезидентов — 150 месячных расчётных показателей или 648 750 тенге.

Отмечается, что штраф может сопровождаться конфискацией предметов или орудий совершения административного правонарушения. При ведении предпринимательской или иной деятельности без лицензии дополнительно применяется конфискация дохода (дивидендов), денежных средств и ценных бумаг, полученных в результате административного правонарушения.

Напомним, в 2025 году незаконную продажу алкоголя выявили в магазине «Алихан» в 32В микрорайоне Актау. На индивидуального предпринимателя был составлен протокол по части 1 статьи 463 КоАП РК.