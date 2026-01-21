Владелец ТЦ «Жігер» в Актау оштрафован за строительный мусор

Владелец торгового центра «Жігер» привлечён к административной ответственности за мусор и отсутствие надлежащего ограждения строительной площадки, передаёт Lada.kz со ссылкой на городской акимат.

Фото пресс-службы ведомства

Сегодня, 21 января, по инициативе отдела архитектуры и градостроительства совместно с городским управлением полиции проведены плановые мониторинговые работы по соблюдению требований благоустройства на территории города.

В ходе мониторинга было выявлено нарушение правил благоустройства на территории торгового центра «Жігер», расположенного в 11 микрорайоне.

В частности, зафиксированы следующие нарушения: отсутствие надлежащего ограждения строительной площадки и несоблюдение требований по содержанию территории в чистоте. По факту выявленных нарушений на владельца объекта составлен протокол в соответствии со статьёй 505 КоАП РК. Он оштрафован в порядке, установленном законодательством, - сообщил заместитель руководителя отдела Бегалы Хожахметов.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем в рамках своей компетенции будут регулярно проводить визуальный мониторинг строительных объектов с целью контроля за соблюдением требований благоустройства и строительства.

Согласно статье, владельцу торгового центра грозит штраф: для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций в размере 30 месячных расчётных показателей (129 750 тенге); для субъектов среднего предпринимательства - 40 МРП (173 000 тенге); для субъектов крупного предпринимательства - 100 МРП (432 500 тенге).