22.01.2026, 12:20

Поход с «травкой» в торговый центр обернулся для жителей Актау уголовным делом (видео)

Происшествия 0 3 265 Наталья Вронская

В социальных сетях распространилось видео задержания группы лиц сотрудниками полиции в торгово-развлекательном центре «Актау». Инцидент вызвал обсуждение среди горожан. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции, произошедшее связано с проведением оперативно-розыскных мероприятий. Во вторник, 20 января, около 18:20 часов правоохранители совместно с подразделениями СОБР и служебной собакой провели проверочные мероприятия в ТРЦ «Актау», расположенном в 16 микрорайоне.

В ходе операции были выявлены и доставлены в полицию трое граждан. При осмотре их личных вещей полицейские обнаружили наркотическое вещество – марихуану весом 150 граммов.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, в организме указанных лиц выявлены метаболиты каннабиноидов, чем подтверждён факт употребления наркотических веществ. Решением суда по статье 440 КоАП РК они были заключены в спецприемник на 10 суток, - сообщили в департаменте полиции.

Кроме того, по факту незаконного хранения наркотических средств было заведено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта). Задержанным может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что оперативные мероприятия проводились в рамках действующего законодательства, по предварительно установленным данным, угрозы для посетителей торгового центра не было.

Напомним, ранее в 39 микрорайоне сотрудниками правоохранительных органов задержана жительница Актау 1993 года рождения. При обыске у нее было обнаружено наркотическое средство.

