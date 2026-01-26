Оказавшаяся на борту врач спасла пассажирку рейса Актау – Астана

Молодой врач Жулдыз Абдикан прямо на борту самолета, летевшего из Актау в Астану, оказала помощь девушке при эпилептическом припадке, передает Lada.kz .

Фото из личного архива Жулдыз Абдикан

Как рассказала Жулдыз Абдикан, за час до прилета в Астану бортпроводники объявили о том, что ищут человека с медицинским образованием для помощи пассажиру. Жительница столицы сразу откликнулась.

Осмотрела, оценила давление и пульс, состояние девушки. У нее начались припадки эпилепсии. Я сразу же начала оказывать первую помощь при данных приступах. Уложила её на бок, расстегнула стесняющую одежду, и после приступа обеспечила подачу кислорода через маску, вскоре ей стало лучше. После приземления самолета девушку ждала бригада скорой медицинской помощи. Я сделала то, что должен сделать врач, - рассказала Жулдыз Абдикан.

За оперативную помощь при внештатной ситуации на борту Жулдыз Абдикан получила благодарственное письмо от главного исполнительного директора Air Astana Питера Фостера.

Девушка проходит обучение в резидентуре по специальности «Акушерство и гинекология» в Медицинском университете Астаны.

