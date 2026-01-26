18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 18:12

Оказавшаяся на борту врач спасла пассажирку рейса Актау – Астана

Происшествия 0 1 981 Ольга Максимова

Молодой врач Жулдыз Абдикан прямо на борту самолета, летевшего из Актау в Астану, оказала помощь девушке при эпилептическом припадке, передает Lada.kz.

Фото из личного архива Жулдыз Абдикан
Фото из личного архива Жулдыз Абдикан

Как рассказала Жулдыз Абдикан, за час до прилета в Астану бортпроводники объявили о том, что ищут человека с медицинским образованием для помощи пассажиру. Жительница столицы сразу откликнулась.

Осмотрела, оценила давление и пульс, состояние девушки. У нее  начались припадки эпилепсии. Я сразу же начала оказывать первую помощь при данных приступах. Уложила её на бок, расстегнула стесняющую одежду, и после приступа обеспечила подачу кислорода через маску, вскоре ей стало лучше. После приземления самолета девушку ждала бригада скорой медицинской помощи. Я сделала то, что должен сделать врач, - рассказала Жулдыз Абдикан.

За оперативную помощь при внештатной ситуации на борту Жулдыз Абдикан получила благодарственное письмо от главного исполнительного директора Air Astana Питера Фостера.  

Девушка проходит обучение в резидентуре по специальности «Акушерство и гинекология» в Медицинском университете Астаны.

Напомним, ранее Lada.kz рассказывала о медике из Актау Сапархан Джанабаевой, которая спасла мужчину во время полета. Подробнее по ссылке.

17
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
bke
bke
Только письмо? А скидки, бонусы?
27.01.2026, 03:57
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь