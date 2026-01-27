В Мангистау плохая шутка сына заставила отца принести публичные извинения

В социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой подросток рассказывает о массовой драке в селе Бейнеу. В полиции района прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В отделе полиции Бейнеуского района сообщили, что 26 января примерно в 20:00 часов в ходе мониторинга социальной сети Instagram была обнаружена аудиозапись, на которой неизвестный подросток утверждал о предстоящей драке между школьниками.

По данному факту были приняты срочные меры, и по результатам проверки выяснилось, что сообщение распространял 16-летний подросток в качестве шутки. В ходе проверки установлено, что никакой драки не происходило, - заявили полиции.

Правоохранители отметили, что в отношении законного представителя подростка были приняты административные меры, проведена профилактическая беседа. Отцу пришлось принести публичные извинения за проделки сына.

Напомним, летом 2025 года в Актау на видео попала массовая драка подростков. На место происшествия незамедлительно прибыли стражи порядка. Все участники инцидента были установлены, после несовершеннолетних доставили в полицию вместе с родителями. По данным правоохранителей, драчунов поставили на профилактический учёт.