Без вести пропавшего мужчину разыскивают в Мангистау

Житель Мангистауской области Кайрат Агадилов вышел из дома 22 января текущего года и пропал. Волонтёры поисково-спасательного движения Lider.kz просят откликнуться всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, передает Lada.kz .

Фото предоставлено волонтерами

Кайрат Агадилов, 1987 года рождения, 22 января вышел из дома в жилом массиве Бозжыра в селе Мангистау в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: среднего роста и телосложения.

Был одет в черную куртку и брюки, шапка, коричневые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем мужчине, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.