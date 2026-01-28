Кредитная ловушка для доверчивых: мужчина рискует остаться без жилья в Актау

Местный житель Актау Эльдар Исмайлов утверждает, что стал одной из жертв финансовых махинаций знакомого. По его словам, общий ущерб пострадавших составляет порядка 40 миллионов тенге, а оформленные на него кредиты теперь взыскиваются через суд - под угрозой оказалась его квартира. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По словам Эльдара Исмайлова, в 2023 году его недавний знакомый обратился к нему с просьбой оформить на себя кредит. Как утверждает заявитель, мужчина занимался торговлей мясом на рынке и убедил его в своей платежеспособности.

Сначала, по словам заявителя, кредит был оформлен в Kaspi Bank, затем в Eurasian Bank, позже в ForteBank и Halyk Bank. Все платежи, как утверждает заявитель, некоторое время исправно вносились.

«В конце года он попросил поставить под залог ещё и мою квартиру. Я согласился, потому что до этого в течение года он своевременно выплачивал кредиты», - рассказал мужчина.

Как говорит Эльдар Исмайлов, тот пообещал вернуть всю сумму в течение трёх месяцев и дополнительно выплатить 1 миллион тенге, объясняя срочность необходимостью закупить крупную партию мяса.

Однако, как утверждает потерпевший, после 8 марта 2024 года выплаты прекратились полностью - как по кредитам, так и по обязательствам, связанным с квартирой.

В результате в отношении него начаты судебные процедуры, а банки добиваются реализации его жилья.

Эльдар Исмайлов работает на МАЭК. Его официальная заработная плата составляет около 410 тысяч тенге, однако, по его словам, на руки он получает лишь около 95 тысяч тенге, так как остальная часть удерживается в счёт погашения кредитов.

Общий финансовый ущерб для него, по его подсчётам, на сегодняшний день составляет около 23 миллионов тенге.

По словам Эльдара Исмайлова, он не единственный пострадавший. Есть ещё как минимум пять человек. Общий ущерб, по их оценкам, - около 40 миллионов тенге.

Среди пострадавших также Ирина Р., ущерб которой составляет около 15 миллионов тенге. У неё имеется решение суда, согласно которому в отношении должника были приняты ограничительные меры, в том числе приостановлено действие водительских прав. Однако, по словам пострадавших, несмотря на судебное решение, должник продолжает свободно передвигаться по городу и разъезжает на автомобиле Kia Optima.

Мы не понимаем, как при наличии решения суда человек может продолжать вести прежний образ жизни. Деньги не возвращаются, обязательства не исполняются, - говорит потерпевшая сторона.

При этом, по словам заявителя, некоторые не хотят обращаться в правоохранительные органы, опасаясь последствий.

Как рассказал Эльдар Исмайлов, в 2025 году пострадавшие уже коллективно обращались в городскую прокуратуру, управление полиции и департамент полиции, однако, по их словам, ощутимых результатов это не принесло.

В середине января 2026 года мужчина подал повторное заявление в городскую прокуратуру.

В надзорном органе подтвердили, что заявление Эльдара Исмайлова, а также коллективное обращение находятся на рассмотрении, и о результатах проверки заявителям будет сообщено дополнительно.

