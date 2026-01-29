В Жанаозене на рабочем месте зарезали молодого врача

По предварительным данным, причиной ссоры между двумя мужчинами стал семейно-бытовой конфликт. Подозреваемый добровольно явился в полицию, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото freepik.com

Убийство произошло 28 января. В коридоре медучреждения мужчина напал на врача и ударил его ножом. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, предварительно установлено, что конфликт возник на почве семейно-бытовых отношений. В результате ножевого ранения скончался 29-летний мужчина.

После происшествия подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозен и признался в содеянном.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (убийство).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

«Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ДП МО.

Согласно неофициальным данным, причиной нападения могла стать ревность.