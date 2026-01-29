В Мангистау автомобиль с женщиной и детьми попал в снежный занос

Жители региона передвигаются по областным автодорогам, несмотря на предупреждения спасателей о пурге, и оказываются в снежной ловушке, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Как рассказали в МЧС РК, на автодороге Шетпе–Жармыш 29 января в 15 километрах от населённого пункта легковой автомобиль с пассажирами застрял в снежном заносе. В салоне находилась женщина с тремя детьми, которым потребовалась помощь спасателей.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДЧС Мангистауской области. Спасатели эвакуировали «путешественников» в пожарную часть, где им была оказана необходимая помощь и обеспечены безопасные условия.

МЧС напоминает: перед выездом в дальнюю дорогу необходимо учитывать погодные условия, проверять техническое состояние автомобиля и иметь при себе средства связи и тёплые вещи.

Напомним, в регионе из-за непогоды закрыли два участка автодорог республиканского значения.