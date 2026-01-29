Смертельное ДТП на месторождении близ Жанаозена: погиб пассажир внедорожника

На территории месторождения «Узень» в Каракиянском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Подробности предоставили в департаменте полиции региона, передаёт Lada.kz .

Фото очевидцев

В Сети появились фотографии с места ДТП, произошедшего близ Жанаозена. Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в полицию, где подтвердили факт аварии.

По информации ведомства, 26 января около 19:00 на территории месторождения «Узень» Каракиянского района водитель внедорожника Mitsubishi L-200 не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком SHACMAN, двигавшимся во встречном направлении.

В результате находившийся во внедорожнике пассажир скончался на месте происшествия. Водитель с различными телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.

Транспортное средство водворено на специализированную стоянку. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

Сотрудники полиции призывают водителей соблюдать осторожность при неблагоприятных погодных условиях и строго придерживаться скоростного режима.

