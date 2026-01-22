Массовое ДТП произошло в Мангистау: есть пострадавшие

В Мунайлинском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Детали происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: @112_aktau / Instagram

Сегодня, 22 января, в селе Баскудук Мунайлинкого района произошло массовое дорожно-транспортное происшествие: столкнулись Daewoo Gentra, «ГАЗ-33021» и Toyota Camry. В результате аварии один человек получил травмы и был госпитализирован.

По факту происшествия в отношении водителей составлены административные протоколы за нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортных средств, - говорится в сообщении.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мангистауская области вошла в ТОП-5 регионов с наибольшим количеством ДТП. За последний год показатели выросли в четыре раза.

Так, 18 января в результате аварии с участием пожарной машины и автомобиля Lifan погибли два человека, один из которых 10-летний ребенок.