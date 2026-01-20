18+
20.01.2026, 18:12

Мангистауская область вошла в топ-5 регионов с наибольшим ростом ДТП

Происшествия 0 1 068 Ольга Максимова

В регионе за прошлый год показатели выросли в четыре раза, передает Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

В Казахстане продолжается тенденция роста количества дорожно-транспортных происшествий. По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за прошлый год в стране было зарегистрировано 36,1 тысяч ДТП, в которых пострадали люди — на 14,4% больше, чем за 2024-й, и почти в 2 раза больше, чем десятилетием ранее, в 2015 году.

Постепенный рост числа аварий начался с 2021 года. Коренным образом ситуацию поменял 2024 год, когда количество ДТП на казахстанских дорогах увеличилось сразу вдвое, с 15,9 тысяч до 31,6 тысяч аварий. На этом уровне ситуация сохранилась и в 2025-м.

Самым аварийным регионом страны в прошлом году был Алматы, где произошло 7,6 тысяч ДТП — на 37,2% больше, чем за 2015-й. В Астане количество ДТП за десятилетие увеличилось в 3 раза. Это объясняется более активным демографическим ростом столицы. В большинстве остальных регионов число аварий также увеличилось в разы. Заметнее всего показатели выросли в Мангистауской (в 4,1 раза), Кызылординской (в 3,8 раза) и Атырауской (в 4,6 раза) областях.

Максимальное количество ДТП на дорогах привело и к печальным рекордам численности пострадавших: 51,6 тысяч человек за прошлый год, что на 18,6% больше, чем за 2024-й.

В прошлом году телесные повреждения получили 49,2 тысячи водителей и пассажиров. Ежегодно на дорогах Казахстана погибают от 2 тысяч до 2,6 тысяч человек.  

Львиная доля ДТП на дорогах происходит внутри населённых пунктов: 83,4%. Но на аварии внутри населённых пунктов приходится наименьшая доля погибших. В прошлом году она составила 32,7%.

