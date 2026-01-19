Выяснились новые подробности трагической аварии в Жанаозене

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области прокомментировали ДТП с пожарным автомобилем в Жанаозене. Дополнительную информацию также предоставили в Жанаозенской городской многопрофильной больнице, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

По информации пресс-службы ведомства, на текущий момент среди госпитализированных пострадавших трое – пожарные. Они получают лечение.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. По факту дорожно-транспортного происшествия с участием автотранспорта ДЧС уполномоченным органом проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования. Предварительно установлено, что пожарный автомобиль следовал к месту пожара по поступившему вызову. В ходе движения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате которого произошло опрокидывание пожарной автоцистерны с повреждением ограждения и строения частного дома. В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан сведения досудебного расследования разглашению не подлежат, - сообщили в ведомстве.

В свою очередь в Жанаозенской городской многопрофильной больнице добавили, что в общем в ДТП пострадали 11 человек, двое из которых скончались. Среди погибших пассажир автомобиля Lifan (умер на месте) и девочка, которая на момент происшествия находилась в доме – именно в него врезалась пожарная машина. Пациентка скончалась в стенах больницы.

Среди выживших – водитель Lifan, семеро пожарных и еще одна девочка из пострадавшего дома.

Трое пожарных сейчас находятся в отделениях нейрохирургии и травматологии, четверых отправили на амбулаторное лечение. Девочка также находится в учреждении, она стабильная. Водитель – в реанимации в крайне тяжелом состоянии, - сообщили в больнице.

Таким образом, в стенах больницы на текущий момент остается пять человек.

Напомним, авария в Жанаозене произошла 18 января. Пожарный автомобиль, выехав на вызов, столкнулся с Lifan. От удара спецтехника совершила наезд на ограждение и частный дом.

Для спасения пострадавших консультации по лечению проводились с участием областных специалистов при помощи телемедицины и санитарной авиации.

По факту произошедшего ведется расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).