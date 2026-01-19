В ДТП с пожарными в Жанаозене погиб 10-летний ребенок

Фото из архива Lada.kz

Исполняющий обязанности директора Жанаозенской городской многопрофильной больницы Марат Эдельханов рассказал о состоянии пострадавших.

В медучреждение поступили 10 пациентов, двое из них были доставлены в тяжелом состоянии.

10-летний ребенок после операции из-за тяжести состояния скончался, - сообщил Марат Эдельханов.

Еще один пострадавший на данный момент находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и проходит интенсивное лечение с применением аппарата ИВЛ.

Остальные пациенты распределены по отделениям: четверо госпитализированы в травматологию и нейрохирургию, их состояние оценивается как стабильное. Еще четверо были отпущены домой в связи с улучшением показателей здоровья.

Также отмечается, что консультации по лечению проводились с участием областных специалистов при помощи телемедицины и санитарной авиации.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водителю может грозить ответственность по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция предусматривает лишение свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до семи лет.

По некоторой информации, среди госпитализированных несколько пожарных.

Напомним, ДТП с участием Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на тот момент на вызов, произошло ночью 18 января в Жанаозене. На месте происшествия погибли двое человек.