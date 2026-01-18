Ехали на вызов: ДТП с пожарными обернулось смертью двух человек в Жанаозене

В Жанаозене в результате столкновения пожарной спецтехники с автомобилем Lifan погибли два человека. Есть пострадавшие. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

В Жанаозене ночью 18 января на улице Маната произошла авария с участием Lifan и пожарного автомобиля, направлявшегося на тот момент на вызов.

От столкновения спецтехника совершила наезд на ограждение и частный дом.

В результате происшествия два человека погибли. Пятеро пострадали – в их числе трое сотрудников противопожарной службы, все доставлены в медицинские учреждения. По факту ДТП начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали аварию в ведомстве.

Там же подчеркнули, что дело находится на контроле у руководства департамента полиции Мангистауской области, при этом статью, по которому оно ведется, на текущий момент не назвали.

Напомним, ранее на трассе Актау – Бейнеу перевернулся пассажирский автобус. В происшествии погибли четыре человека, 17 пострадали. Позже в региональном управлении здравоохранения предоставили данные о состоянии здоровья последних. Кроме того, для спасения их жизней в Бейнеускую центральную районную больницу в срочном порядке была направлена группа квалифицированных профильных специалистов высокой категории.

Нужно отметить, что после случившегося дочь погибшей пассажирки автобуса сделала заявление.