Смертельная авария в Мангистау: к пострадавшим срочно прибыла группа врачей

В Бейнеуской центральной районной больнице продолжают оказывать помощь пострадавшим. По данным местной администрации, при акимате района создан оперативный штаб, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в Бейнеуской центральной районной больнице

В связи с ДТП при акимате района был создан экстренный оперативный штаб.

Аким района Рахымжан Шалбаев и председатель районного маслихата Ардак Бораш ознакомились с состоянием пациентов.

На данный момент в больнице проходят лечение 16 пострадавших. Из них 13 человек находятся в травматологическом отделении, 3 пациента — в отделении реанимации под постоянным наблюдением врачей.

В соответствии с поручением акима области для усиления медицинской помощи в район на санитарном транспорте направлена группа квалифицированных профильных специалистов высокой категории. Также в район прибыло руководство областного управления здравоохранения во главе с заместителем акима области.

Для определения дальнейшей тактики лечения пострадавших проведена телемедицинская консультация со специалистами Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК.

В свою очередь аким района поручил врачам держать состояние пациентов под строгим контролем, а руководителям, ответственным за сферу здравоохранения, — оперативно организовать необходимую помощь и предоставлять информацию о ситуации каждый час.

Врачи Бейнеуской многопрофильной центральной районной больницы с первых минут происшествия работают без остановки, оказывая необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ДТП произошло 16 января на 383 километре автодороги KZ-11 Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау.

Позже стало известно о пострадавших.