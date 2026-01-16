Трагедия на трассе Актау-Бейнеу: что известно о пострадавших

Что известно о пострадавших в ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 42 пострадавших были доставлены в Бейнеускую многопрофильную центральную районную больницу.
Четыре человека в настоящее время находятся в реанимации, ещё 13 пациентов госпитализированы в травматологическое отделение.
Остальные пострадавшие после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.
Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
Ситуация находится на постоянном контроле.
Напомним, ДТП произошло 16 января на 383 километре автодороги KZ-11 Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау.
