Трагедия на трассе Актау-Бейнеу: что известно о пострадавших

Что известно о пострадавших в ДТП, в результате которого погибли четыре человека, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, 42 пострадавших были доставлены в Бейнеускую многопрофильную центральную районную больницу.

Четыре человека в настоящее время находятся в реанимации, ещё 13 пациентов госпитализированы в травматологическое отделение.

Остальные пострадавшие после осмотра и оказания помощи направлены на амбулаторное лечение.

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.

Ситуация находится на постоянном контроле.

Напомним, ДТП произошло 16 января на 383 километре автодороги KZ-11 Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау.