Трагедия на дороге в Мангистау: дочь погибшей пассажирки автобуса сделала заявление

Дочь женщины, погибшей в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Актау-Бейнеу опубликовала эмоциональное заявление в Facebook. Пост был написан в тот момент, когда ее мать еще была жива и находилась в тяжелом состоянии в больнице, сообщает Lada.kz .

Коллаж автора

В своем обращении Тілектес Қазиқызы заявила, что жители региона неоднократно предупреждали власти о проблемах с безопасностью дорог, но их слова игнорировались.

С начала зимы сколько людей били тревогу, говорили о состоянии дорог и безопасности? - написала она

По словам женщины, в Бейнеуской районной больнице, куда после аварии доставили её мать, не оказалось оборудования для диагностики черепно-мозговых травм, а санитарная авиация задерживалась из-за непогоды.

«Почему автобус выехал в 6 вечера, а не в 3 часа? Виноват ли здесь ни в чём не повинный водитель? Или это управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, которое поставило такое позднее время? Или безответственные специалисты «КазАвтоЖол»? Или акимы сёл, районов, городов и области, которые не подготовились вообще ни к чему? Пока у вас глухая и слепая власть - так мы и будем гибнуть снова и снова…», - говорится в публикации Facebook.

Позже стало известно, что ее мать скончалась в Бейнеуской районной больнице.

В связи с озвученными обвинениями по поводу состояния автотрассы корреспондент Lada.kz обратился в областной акимат, управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»» и департамент полиции с запросом о состоянии данного участка трассы и о том, кто понесёт ответственность за произошедшую трагедию на дороге. Ответа от компетентных служб на момент публикации не поступило.

Напомним, ДТП произошло 16 января на 383 километре автодороги KZ-11 Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сайотес - Шетпе - Жетыбай - Актау.

Позже стало известно о пострадавших.

К пострадавшим срочно прибыла группа врачей. Создан оперативный штаб.