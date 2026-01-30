В Жанаозене убита мать семерых детей: подозреваемый – супруг

Трагедия произошла 29 января в Жанаозене. В результате ножевого ранения скончалась 44-летняя женщина – мать семерых детей, пятеро из которых несовершеннолетние. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото с сайта app.envato.com

По данным правоохранительных органов, в совершении преступления подозревается супруг погибшей. Мужчина задержан и водворён в изолятор временного содержания.

Предварительно установлено, что между супругами произошёл конфликт на бытовой почве, который закончился трагически.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жанаозене на рабочем месте был убит молодой доктор.