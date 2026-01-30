18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.01.2026, 13:51

Автомобиль врезался в цветочный магазин из-за гололёда в Актау

Происшествия 0 2 629 Наталья Вронская

В Актау легковой автомобиль въехал в витрину цветочного магазина. Комментарий по инциденту предоставили представители торговой точки, передает Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Сегодня, 30 января, в Instagram стало распространяться видео, на котором в цветочный магазин внезапно въехал автомобиль. На момент происшествия в помещении находились люди.

Корреспонденту издания удалось связаться с представителями магазина. По предоставленной информации, инцидент произошёл 28 января в 28 микрорайоне, здании №59, корпус 3.

Как рассказал владелец торговой точки, водитель не справился с управлением на скользкой дороге и врезался во входную группу цветочного магазина. В результате удара были повреждены стеклянная витрина и двери.

По словам директора, автомобиль остановила стойка ресепшена, благодаря чему машина не проехала дальше, внутрь помещения.

Всё произошло очень быстро. Продавщицы, конечно, испугались, но, к счастью, никто не пострадал, - сообщил он.

Отмечается, что вызывать полицию не потребовалось – стороны оперативно урегулировали ситуацию на месте и претензий друг к другу не имеют.

Входная группа уже восстановлена арендодателем.

Напомним, в ноябре прошлого года водитель врезался в спецтехнику, припаркованную на дороге между 15 и 13 микрораойном и скончался от полученных травм.

Напомним, похожий инцидент произошел в Актау в августе 2019 года. Автомобиль врезался в продуктовый магазин в 27 микрорайоне, водитель скрылся с места происшествия. В результате пострадала продавщица, которую зажало между полок. Полиция нашла нарушителя, тогда ему грозила уголовная ответственность. Позже владелица магазина сообщила о том, что борется за возмещение причиненного ущерба.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Женщине пешеходу просто повезло, чуть быстрее бы шла, оказалась бы под колесами.
30.01.2026, 09:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

