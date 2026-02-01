18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.02.2026, 09:23

В Тупкараганском районе поймали «компота» без водительских прав

Происшествия

В ходе несения службы сотрудниками полиции был выявлен факт управления транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в департаменте полиции, водитель находился в состоянии лёгкого алкогольного опьянения, что подтверждено результатами медицинского освидетельствования. Также выяснилось, что ранее он был лишён права управления транспортными средствами по решению суда. Однако установленный запрет не помешал ему вновь сесть за руль.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК, предусматривающей уголовную ответственность за управление транспортным средством лицом, лишённым права управления и находящимся в состоянии опьянения.

Транспортное средство водворено на специализированную стоянку. В рамках расследования изъяты видеоматериалы с нагрудных видеорегистраторов сотрудников полиции. Проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

11
3
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Лень писать,на второй слог
01.02.2026, 12:56
