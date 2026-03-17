Выпавшая из окна в Актау женщина находится в реанимации

Женщина, выпавшая из окна квартиры в 28 микрорайоне, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz.
По информации, полученной в Мангистауской областной многопрофильной больнице, у пострадавшей диагностирована сочетанная травма, травматический шок, а также гемопневмоторакс с обеих сторон. Кроме того, у нее зафиксирован открытый перелом бедра в средней трети.
В настоящее время пациентка подключена к аппарату ИВЛ и находится в отделении реанимации.
Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.
Напомним, происшествие произошло 16 марта около 16:00 часов. Из окна квартиры на 4 этаже выпала 34-летняя местная жительница. Женщина страдает эпилепсией.
Для справки
Гемопневмоторакс – опасное для жизни состояние, характеризующееся одновременным скоплением крови и воздуха в плевральной полости, что приводит к коллапсу (сжатию) легкого.
