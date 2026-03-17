16.03.2026, 19:10

Выпавшая из окна в Актау женщина находится в реанимации

Происшествия Сергей Кораблев

Женщина, выпавшая из окна квартиры в 28 микрорайоне, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz.

Фото, сгенерированное с помощью ИИ

По информации, полученной в Мангистауской областной многопрофильной больнице, у пострадавшей диагностирована сочетанная травма, травматический шок, а также гемопневмоторакс с обеих сторон. Кроме того, у нее зафиксирован открытый перелом бедра в средней трети.

В настоящее время пациентка подключена к аппарату ИВЛ и находится в отделении реанимации.

Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Напомним, происшествие произошло 16 марта около 16:00 часов. Из окна квартиры на 4 этаже выпала 34-летняя местная жительница. Женщина страдает эпилепсией.

Для справки

Гемопневмоторакс – опасное для жизни состояние, характеризующееся одновременным скоплением крови и воздуха в плевральной полости, что приводит к коллапсу (сжатию) легкого.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь