Выпавшая из окна в Актау женщина находится в реанимации

Женщина, выпавшая из окна квартиры в 28 микрорайоне, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает Lada.kz .

По информации, полученной в Мангистауской областной многопрофильной больнице, у пострадавшей диагностирована сочетанная травма, травматический шок, а также гемопневмоторакс с обеих сторон. Кроме того, у нее зафиксирован открытый перелом бедра в средней трети.

В настоящее время пациентка подключена к аппарату ИВЛ и находится в отделении реанимации.

Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Напомним, происшествие произошло 16 марта около 16:00 часов. Из окна квартиры на 4 этаже выпала 34-летняя местная жительница. Женщина страдает эпилепсией.

Для справки

Гемопневмоторакс – опасное для жизни состояние, характеризующееся одновременным скоплением крови и воздуха в плевральной полости, что приводит к коллапсу (сжатию) легкого.