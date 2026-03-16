В Актау из окна квартиры выпала женщина

Из окна пятиэтажного жилого дома в 28 микрорайоне выпала женщина. Подробности выяснял корреспондент Lada.kz .

Инцидент произошел сегодня, 16 марта, около 16:00 часов. Из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома №35, выпала женщина.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что личность пострадавшей установлена. Ею оказалась 34-летняя местная жительница.

На момент происшествия в квартире никого больше не было.

Известно, что женщина страдает эпилепсией. После падения она осталась жива и была доставлена в региональную многопрофильную больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в 2025 году сообщалось о том, что за три года из окон в области выпали 30 детей. Инциденты заканчивались и летальными исходами. Подробнее по ссылке.