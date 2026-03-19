Пожизненное лишение прав не остановило: в Актау наказали «рецидивиста» за рулем Chevrolet

Несмотря на то, что суд навсегда запретил мужчине садиться за руль еще три года назад, его снова поймали на дорогах города. На этот раз нарушителя арестовали, сообщает Lada.kz .

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрели дело в отношении местного жителя, который грубо проигнорировал закон.

Как было установлено, еще в марте 2023 года гражданин он был признан виновным по статье 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения…») и пожизненно лишен права управления транспортными средствами. Однако суровый приговор жителя города не вразумил: 14 марта 2026 года полицейские остановили автомобиль Chevrolet Nexia, за рулем которого находился тот самый «бесправник».

В суде мужчина вину признал, оправдываясь тем, что сел за руль без документов якобы из-за необходимости поехать в больницу.

Судья доводам не поверил и смягчающих обстоятельств не нашел.

Гражданин А., будучи лишённым права управления транспортными средствами пожизненно, не сделал для себя должных выводов и вновь умышленно управлял автомобилем, не имея на то прав. Его действия представляют повышенную общественную опасность, - говорится в официальном сообщении.

В итоге постановлением суда нарушитель признан виновным по части 3 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

