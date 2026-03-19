Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
19.03.2026, 10:02

Пожизненное лишение прав не остановило: в Актау наказали «рецидивиста» за рулем Chevrolet

Происшествия 0 2 886 Наталья Вронская

Несмотря на то, что суд навсегда запретил мужчине садиться за руль еще три года назад, его снова поймали на дорогах города. На этот раз нарушителя арестовали, сообщает Lada.kz.

Фото с сайта app.envato.com
Фото с сайта app.envato.com

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрели дело в отношении местного жителя, который грубо проигнорировал закон.

Как было установлено, еще в марте 2023 года гражданин он был признан виновным по статье 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения…») и пожизненно лишен права управления транспортными средствами. Однако суровый приговор жителя города не вразумил: 14 марта 2026 года полицейские остановили автомобиль Chevrolet Nexia, за рулем которого находился тот самый «бесправник».

В суде мужчина вину признал, оправдываясь тем, что сел за руль без документов якобы из-за необходимости поехать в больницу.

Судья доводам не поверил и смягчающих обстоятельств не нашел.

Гражданин А., будучи лишённым права управления транспортными средствами пожизненно, не сделал для себя должных выводов и вновь умышленно управлял автомобилем, не имея на то прав. Его действия представляют повышенную общественную опасность, - говорится в официальном сообщении.

В итоге постановлением суда нарушитель признан виновным по части 3 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Актау дебошира из 7 микрорайона, выражавшегося нецензурной бранью, арестовали на пять суток.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь