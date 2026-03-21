Конфликт в кафе «Лимонад»: апелляционный суд вынес свой вердикт

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда вынесла свое решение по инциденту с потасовкой в заведении «Лимонад», произошедшей в конце прошлого года, передает Lada.kz .

Обе стороны конфликта сохраняют статус обвиняемых и продолжают настаивать на своих версиях событий. Семья пострадавшей девушки намерена обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, а также обратиться к главе государства.

Напомним, кадры с места событий появились в Сети в феврале текущего года. Девушка рассказала, что помимо применения к ней физической силы, представители заведения отобрали у нее личные вещи. Правоохранитали добавили, что телесные повреждения получили обе стороны, а собранные материалы дел были направлены в суд для принятия процессуального решения.

Судебные разбирательства начались в феврале этого года.