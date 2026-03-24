В Мангистау мопедист «удирал» от полиции и едва не попал под колёса спецтранспорта

В Сети появилось видео погони, на кадрах которого видно, что водитель мопеда, пытаясь скрыться от стражей порядка, едва не попал под колеса автомобилей. В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали дорожный инцидент, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

На кадрах видео запечатлена погоня полицейского автомобиля за водителем мопеда. Также видно, как нарушитель едва не попал под колёса машин.

В полиции прокомментировали видео, отметив, что водитель мопеда не справился с управлением, пытаясь скрыться от правоохранителей.

Инцидент произошёл 20 марта примерно в 20:50 часов в 32В микрорайоне. На дороге был замечен мопед без государственных номеров. При попытке остановить транспортное средство водитель не подчинился требованиям полицейских и попытался скрыться. В ходе движения он не справился с управлением и упал. При задержании выяснилось, что водитель является несовершеннолетним и управлял транспортным средством без документов. Мопед был водворён на штрафную стоянку, - сообщили в полиции.

Отмечается, что на законных представителей несовершеннолетнего составлены два административных протокола по части 2 статьи 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) и части 1 статьи 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего). В совокупности им грозит выплатить штраф в размере 129 750 тенге.

Напомним, с 5 апреля 2025 года вступили в силу законодательные изменения в отношении мопедов. Согласно новым правилам, мопеды приравнены к техническим транспортным средствам и требуется обязательная регистрация.